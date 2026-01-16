Renault accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris, le titre du groupe automobile étant pénalisé par une note de Citi qui a décidé de réviser à la baisse ses prévisions sur le titre, à commencer par son objectif de cours.
Dans une note, la banque américaine explique désormais tabler sur un repli de 2% du marché européen cette année, et non plus sur une stabilité des ventes en volumes, au vu du contexte plus difficile auquel se heurte la consommation des ménages.
Citi ajoute par ailleurs tabler sur une pénétration accrue des constructeurs chinois, qui gagnent des parts de marché, mais aussi sur des prix moins élevés que prévu et sur l'absence d'effet positif lié au changement de calendrier acté par Bruxelles quant à la montée en puissance des véhicules électriques.
Tous ces éléments devraient se traduire, selon les estimations de la firme de Wall Street, par un impact de 0,4 point de pourcentage au niveau de la marge opérationnelle (Ebit) de Renault, désormais attendue à 5,4% en 2026.
Si Citi maintient sa recommandation d'achat sur le titre, son objectif de cours se trouve en revanche ramené de 42 à 38 euros.
Vers 10h30, Renault cédait 1,9%, sous-performant largement un indice CAC 40 en repli de moins de 0,5%.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.