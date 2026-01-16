Renault en baisse, Citi se montre plus prudent et abaisse ses prévisions

Renault accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris, le titre du groupe automobile étant pénalisé par une note de Citi qui a décidé de réviser à la baisse ses prévisions sur le titre, à commencer par son objectif de cours.



Dans une note, la banque américaine explique désormais tabler sur un repli de 2% du marché européen cette année, et non plus sur une stabilité des ventes en volumes, au vu du contexte plus difficile auquel se heurte la consommation des ménages.



Citi ajoute par ailleurs tabler sur une pénétration accrue des constructeurs chinois, qui gagnent des parts de marché, mais aussi sur des prix moins élevés que prévu et sur l'absence d'effet positif lié au changement de calendrier acté par Bruxelles quant à la montée en puissance des véhicules électriques.



Tous ces éléments devraient se traduire, selon les estimations de la firme de Wall Street, par un impact de 0,4 point de pourcentage au niveau de la marge opérationnelle (Ebit) de Renault, désormais attendue à 5,4% en 2026.



Si Citi maintient sa recommandation d'achat sur le titre, son objectif de cours se trouve en revanche ramené de 42 à 38 euros.



Vers 10h30, Renault cédait 1,9%, sous-performant largement un indice CAC 40 en repli de moins de 0,5%.