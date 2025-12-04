L'action Renault signe jeudi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 et de l'ensemble du secteur européen de l'automobile à la faveur d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de BofA.
Vers 14h00, le titre grimpe de 6,1%, tandis que le CAC avance de 0,2% et que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Automobiles & Parts gagne 2,2%.
Dans une étude publiée dans la matinée, BofA estime que le titre est très bon marché sachant que la valeur nette de la trésorerie de la firme au losange ajoutée à sa participation dans Nissan représente à peu près aujourd'hui toute la valeur en Bourse du groupe, ce qui implique que le marché valorise le coeur de métier automobile à zéro, un constat qui lui paraît excessif.
Le bureau d'études dit tabler par ailleurs sur un contexte réglementaire plus favorable avec la perspective d'un assouplissement par Bruxelles des règles d'émissions en termes de CO2 qui devrait aider les constructeurs, Renault compris.
S'il s'attend à ce que les marges soient sous pression l'an prochain, BofA s'attend aussi à que le bénéfice par action (BPA) du groupe soit supérieur aux attentes actuelles du marché.
En outre, Renault pourrait offrir à partir de 2027 un rendement du dividende de 6% à 7% par an, ce qui en ferait un titre dit "recovery", c'est-à-dire une action à acheter en vue d'un redressement de l'entreprise.
BofA relève en conséquence son conseil de "neutre" à "acheter" avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 42 euros.
L'action accuse encore un repli de l'ordre de 21% cette année.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
