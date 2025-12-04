Renault en tête des valeurs autos et du CAC 40 grâce à BofA

L'action Renault signe jeudi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 et de l'ensemble du secteur européen de l'automobile à la faveur d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de BofA.



Vers 14h00, le titre grimpe de 6,1%, tandis que le CAC avance de 0,2% et que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Automobiles & Parts gagne 2,2%.



Dans une étude publiée dans la matinée, BofA estime que le titre est très bon marché sachant que la valeur nette de la trésorerie de la firme au losange ajoutée à sa participation dans Nissan représente à peu près aujourd'hui toute la valeur en Bourse du groupe, ce qui implique que le marché valorise le coeur de métier automobile à zéro, un constat qui lui paraît excessif.



Le bureau d'études dit tabler par ailleurs sur un contexte réglementaire plus favorable avec la perspective d'un assouplissement par Bruxelles des règles d'émissions en termes de CO2 qui devrait aider les constructeurs, Renault compris.



S'il s'attend à ce que les marges soient sous pression l'an prochain, BofA s'attend aussi à que le bénéfice par action (BPA) du groupe soit supérieur aux attentes actuelles du marché.



En outre, Renault pourrait offrir à partir de 2027 un rendement du dividende de 6% à 7% par an, ce qui en ferait un titre dit "recovery", c'est-à-dire une action à acheter en vue d'un redressement de l'entreprise.



BofA relève en conséquence son conseil de "neutre" à "acheter" avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 42 euros.



L'action accuse encore un repli de l'ordre de 21% cette année.