Renault : HSBC maintient son conseil à l'achat

HSBC maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 47 E impliquant un potentiel de hausse d'environ 34 %.



L'analyste estime que le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) reste difficile, la concurrence étant agressive.



'Les prévisions tablaient sur une absence d'amélioration des conditions de marché pour les VUL. Le VUL sera légèrement inférieur au marché au troisième trimestre, mais l'objectif est de rattraper son retard' souligne le bureau d'analyse.



'Les VUL électriques ont bénéficié des remises les plus importantes ; leur évolution à l'horizon 2026 dépend des décisions de l'UE concernant la réglementation sur les émissions de CO2 des VUL' rajoute HSBC.