HSBC maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 47 E impliquant un potentiel de hausse d'environ 34 %.
L'analyste estime que le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) reste difficile, la concurrence étant agressive.
'Les prévisions tablaient sur une absence d'amélioration des conditions de marché pour les VUL. Le VUL sera légèrement inférieur au marché au troisième trimestre, mais l'objectif est de rattraper son retard' souligne le bureau d'analyse.
'Les VUL électriques ont bénéficié des remises les plus importantes ; leur évolution à l'horizon 2026 dépend des décisions de l'UE concernant la réglementation sur les émissions de CO2 des VUL' rajoute HSBC.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
