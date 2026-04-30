Devant les actionnaires, Jean-Dominique Senard, a annoncé qu'il quitterait sa fonction de président du conseil d'administration de Renault à l'issue de son mandat en 2027.

Il a déclaré : "cela fait maintenant sept ans que j'ai l'honneur de présider le groupe Renault, il me reste une année pour aller au bout de mon mandat".

Il a également ajouté qu'il allait s'assurer que sa succession se déroule avec l'objectif de défendre les intérêts de l'entreprise et de ses salariés.