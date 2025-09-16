Renault : l'usine Ampere de Douai produira des modèles électriques pour Nissan et Mitsubishi

Ampere, la filiale électrique de Renault, se prépare à produire sur son usine de Douai les derniers modèles entièrement électriques de Nissan et Mitsubishi dans le cadre de l'alliance scellée entre les trois constructeurs automobiles.



Il s'agit du Mitsubishi Eclipse Cross BEV, le premier SUV entièrement électrique de la marque pour l'Europe et le premier véhicule Mitsubishi produit en France, qui doit être dévoilé le 17 septembre, ainsi que la toute nouvelle Micra, qui avait été officiellement présentée au mois de mai afin de répondre aux attentes des clients européens.



Le lancement commercial des deux véhicules est prévu à la fin 2025.



La ligne de production modulaire d'Ampere fabriquera désormais à Douai six modèles électriques pour le compte de quatre clients, à savoir Renault, Nissan, Mitsubishi Motors et Alpine.



Le site produisait déjà les modèles 100% électriques Megane E-Tech, Scenic E-Tech Electric et R5 E-Tech Electric et l'A290 d'Alpine.