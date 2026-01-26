Renault lance son nouveau Duster avec l'objectif d'accélérer en Inde

Renault a présenté lundi son nouveau Duster destiné au marché indien, avec l'objectif d'accélérer ses ventes dans ce pays désormais devenu le troisième marché mondial.

Le SUV compact sera assemblé à l'usine Renault de Chennai, l'un des cinq pôles industriels du groupe français hors d'Europe, une usine désormais détenue à 100% depuis le rachat des parts appartenant à Nissan en juillet dernier.



En Inde, le modèle vient compléter une gamme déjà composée du Kwid, un autre SUV compact, du Triber, un grand SUV de sept places, et du Kiger, un SUV coupé de cinq places.



Lancé en 2012, le Renault Duster a ouvert la voie au segment des SUV compacts en Inde, qui constitue aujourd'hui l'un des débouchés les plus dynamiques du pays, avec 14% des ventes de véhicules particuliers en 2025.



A lui seul, le Duster s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires en Inde l'an dernier sur ce segment considéré comme hautement concurrentiel.



Son lancement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique international de Renault, baptisé "Renault International Game Plan 2", un projet qui doit faire l'objet d'un investissement de trois milliards d'euros avec l'objectif de renforcer son offre et sa rentabilité à l'échelle mondiale.



Le nouveau Renault Duster sera commercialisé en Inde au printemps 2026, avant d'être lancé par la suite en Afrique du Sud et dans les Pays du Golfe.