Renault Group, en collaboration avec Castrol, annonce lancer la première gamme complète d'huiles moteur premium fabriquées à partir d'huiles de base re-raffinées, "garantissant performances élevées, protection du moteur et le maintien de la garantie constructeur".
L'utilisation de ce type d'huile permet de réduire l'empreinte carbone de 15% pour les huiles répondant à la spécification RN17, marquant une avancée dans la réduction des émissions de CO2 au sein d'une industrie automobile plus circulaire.
Le produit RN17 (5W-30), qui couvre plus de 50% des véhicules Renault Group en circulation en Europe, est disponible dès ce jour dans le réseau de concessionnaires européens. La gamme sera étendue à l'ensemble des modèles d'ici 2026.
Associée aux huile répondant aux spécifications RN700 et RN710 déjà lancées, et bientôt RN720 et AN2022 en 2026, Renault sera le seul constructeur à proposer une gamme complète d'huiles moteur premium pour tous ses modèles, formulées à base d'huiles re-raffinées.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
