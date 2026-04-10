Renault lance une offre de mobilité dédiée aux soignants
Renault Group annonce lancer Renault Care Fleet, une nouvelle offre de mobilité solidaire dédiée aux professionnels de santé exerçant dans les déserts médicaux, dans le cadre de son programme de mobilité inclusive CareMakers.
Cette initiative vise à faciliter les déplacements des soignants (infirmier(e)s, aide-soignant(e)s et sages-femmes intervenant à domicile) et à soutenir l'accès aux soins dans les territoires les plus fragilisés par le manque de solutions de mobilité.
Constituant une flotte de 50 Renault ZOE E-Tech électriques reconditionnées, Renault Care Fleet est disponible dès ce 10 avril dans les régions Grand Est, Centre-Val de Loire, ainsi que dans le département des Alpes-Maritimes.
Le constructeur automobile au losange précise que son offre repose sur un crédit-bail solidaire à partir de 99 EUR par mois (48 mois, avec un premier loyer majoré de 1 300 EUR TTC), incluant un charge pass.
"Elle garantit un coût d'usage divisé par quatre par rapport à un véhicule thermique, une autonomie jusqu'à 395 km (WLTP) avec recharge rapide, et un usage sans émission locale", met en avant le groupe.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,8%) : 2 336 807 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2025, répartis par marque entre Renault (1 628 030), Dacia (697 408), Alpine (10 970), Renault Korea Motors (399) et autres (2 431) ;
- prestations de services (11,1%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2025, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,5%), Europe (50,6%), Amériques (8,2%), Eurasie (5%), Asie-Pacifique (4,3%), Afrique et Moyen Orient (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.