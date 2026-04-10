Renault lance une offre de mobilité dédiée aux soignants

Renault Group annonce lancer Renault Care Fleet, une nouvelle offre de mobilité solidaire dédiée aux professionnels de santé exerçant dans les déserts médicaux, dans le cadre de son programme de mobilité inclusive CareMakers.

Cette initiative vise à faciliter les déplacements des soignants (infirmier(e)s, aide-soignant(e)s et sages-femmes intervenant à domicile) et à soutenir l'accès aux soins dans les territoires les plus fragilisés par le manque de solutions de mobilité.



Constituant une flotte de 50 Renault ZOE E-Tech électriques reconditionnées, Renault Care Fleet est disponible dès ce 10 avril dans les régions Grand Est, Centre-Val de Loire, ainsi que dans le département des Alpes-Maritimes.



Le constructeur automobile au losange précise que son offre repose sur un crédit-bail solidaire à partir de 99 EUR par mois (48 mois, avec un premier loyer majoré de 1 300 EUR TTC), incluant un charge pass.



"Elle garantit un coût d'usage divisé par quatre par rapport à un véhicule thermique, une autonomie jusqu'à 395 km (WLTP) avec recharge rapide, et un usage sans émission locale", met en avant le groupe.