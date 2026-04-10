Cette initiative vise à faciliter les déplacements des soignants (infirmier(e)s, aide-soignant(e)s et sages-femmes intervenant à domicile) et à soutenir l'accès aux soins dans les territoires les plus fragilisés par le manque de solutions de mobilité.

Constituant une flotte de 50 Renault ZOE E-Tech électriques reconditionnées, Renault Care Fleet est disponible dès ce 10 avril dans les régions Grand Est, Centre-Val de Loire, ainsi que dans le département des Alpes-Maritimes.

Le constructeur automobile au losange précise que son offre repose sur un crédit-bail solidaire à partir de 99 EUR par mois (48 mois, avec un premier loyer majoré de 1 300 EUR TTC), incluant un charge pass.

"Elle garantit un coût d'usage divisé par quatre par rapport à un véhicule thermique, une autonomie jusqu'à 395 km (WLTP) avec recharge rapide, et un usage sans émission locale", met en avant le groupe.