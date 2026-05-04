Renault lance une opération d'actionnariat salarié
Renault Group fait part du renouvellement de son dispositif d'actionnariat salarié Renault Group Shareplan, pour la 5e année consécutive, réaffirmant ainsi son "ambition de bâtir un modèle d'entreprise inclusif et participatif".
"Cette nouvelle édition s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer le partage de la valeur et d'associer durablement l'ensemble de ses collaborateurs à sa performance ainsi qu'au déploiement de sa stratégie à long terme", explique le groupe au losange.
À ce jour, plus de 90% des salariés sont actionnaires de Renault, représentant 6,12% du capital au 31 décembre 2025. L'ambition du constructeur automobile est d'augmenter la part de l'actionnariat salarié vers 10% de son capital sur le long terme.
Du 11 mai au 29 mai 2026, près de 100 000 salariés éligibles dans 24 pays pourront souscrire à ce programme d'actionnariat salarié qui s'inscrit dans la continuité des initiatives précédentes menées par l'entreprise depuis 2022.
Le prix de référence de l'action pour cette opération a été fixé à 30,78 EUR. Grâce à une décote de 30%, les collaborateurs pourront y souscrire à un tarif préférentiel de 21,55 EUR, et bénéficieront d'un abondement de 2 actions offertes pour 1 action achetée.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,8%) : 2 336 807 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2025, répartis par marque entre Renault (1 628 030), Dacia (697 408), Alpine (10 970), Renault Korea Motors (399) et autres (2 431) ;
- prestations de services (11,1%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2025, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,5%), Europe (50,6%), Amériques (8,2%), Eurasie (5%), Asie-Pacifique (4,3%), Afrique et Moyen Orient (3,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.