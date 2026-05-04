"Cette nouvelle édition s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer le partage de la valeur et d'associer durablement l'ensemble de ses collaborateurs à sa performance ainsi qu'au déploiement de sa stratégie à long terme", explique le groupe au losange.

À ce jour, plus de 90% des salariés sont actionnaires de Renault, représentant 6,12% du capital au 31 décembre 2025. L'ambition du constructeur automobile est d'augmenter la part de l'actionnariat salarié vers 10% de son capital sur le long terme.

Du 11 mai au 29 mai 2026, près de 100 000 salariés éligibles dans 24 pays pourront souscrire à ce programme d'actionnariat salarié qui s'inscrit dans la continuité des initiatives précédentes menées par l'entreprise depuis 2022.

Le prix de référence de l'action pour cette opération a été fixé à 30,78 EUR. Grâce à une décote de 30%, les collaborateurs pourront y souscrire à un tarif préférentiel de 21,55 EUR, et bénéficieront d'un abondement de 2 actions offertes pour 1 action achetée.