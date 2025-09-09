Le nouveau patron de Renault, François Provost, a détaillé à Munich sa feuille de route pour accélérer le développement des modèles, réduire les coûts de l'électrique et renforcer la compétitivité du groupe face aux constructeurs chinois.

Lors de sa première intervention publique depuis sa nomination en juillet, François Provost a frappé fort. "Nous faisons face à une concurrence féroce, particulièrement en provenance de Chine", a-t-il déclaré en ouverture de la conférence organisée au salon automobile de Munich. Renault entend réagir rapidement, en s’inspirant directement des méthodes de ses rivaux asiatiques.

Le groupe veut diviser par deux les délais de développement de ses véhicules et réduire de 40% le coût des voitures électriques d’ici 2028. Une stratégie offensive pour préserver ses parts de marché en Europe, où les marques chinoises progressent à grande vitesse.

Des batteries LFP pour démocratiser l’électrique

Renault prévoit d’introduire dès 2026 une seconde technologie de batteries, au lithium fer phosphate (LFP), sur l’ensemble de ses véhicules électriques. Moins coûteuses à produire, ces batteries sans cobalt permettront de proposer des modèles plus accessibles." Je ne connais pas beaucoup de constructeurs non chinois capables de faire ça en Europe", a souligné François Provost, en assumant une ambition industrielle assumée : atteindre une vraie parité de prix entre les véhicules thermiques et électriques.

Clio 6 : un best-seller relancé en version hybride

Côté produits, Renault a profité du salon pour dévoiler la sixième génération de sa Clio. Dotée d’un moteur hybride E-Tech de 160 chevaux, elle affiche des performances record dans sa catégorie : 3,9 l/100 km et seulement 89 g de CO2 par km.

"C’est la plus efficace et la plus performante de sa classe", a vanté Fabrice Cambolive, patron de la marque Renault. Avec plus de 130 000 unités vendues sur le premier semestre 2025, la Clio reste la voiture la plus vendue en Europe.

Connectivité, sécurité, design : montée en gamme assumée

En plus de sa motorisation hybride, la Clio 6 mise sur la technologie embarquée pour séduire. Elle intègre le système Open Link avec Google intégré, un cockpit redessiné, 29 aides à la conduite et des finitions inspirées des segments supérieurs.

"La Clio est une petite voiture, mais elle a tout d’une grande", résume Bruno Laforge, directeur du projet. Un positionnement clair pour Renault, qui veut allier popularité, efficacité énergétique et montée en gamme.