Renault nomme Josep Maria Recasens chief SPPM officer

Renault Group fait part de la nomination de Josep Maria Recasens en tant que chief strategy, product & program management (SPPM) officer, à effet immédiat. Rattaché au CEO François Provost, il est membre de la leadership team du constructeur automobile.



Josep Maria Recasens aura pour mission de définir la stratégie qui permettra au groupe de poursuivre sa dynamique positive, d'orienter les choix produits pour les prochaines années et coordonner leur mise en oeuvre.



En plus de ses nouvelles fonctions, Josep Maria Recasens reste directeur pays Iberia, poste qu'il occupe depuis février 2023, et continuera d'exercer ses fonctions de CEO d'Ampere le temps de finaliser le travail sur la transformation.



Au moment de la création d'Ampere, le 1er novembre 2023, il en a pris le poste de directeur opérationnel, avant d'en devenir CEO en 2025, pilotant la transformation vers la mobilité électrique et software.