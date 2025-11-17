Renault Group fait part de la nomination de Josep Maria Recasens en tant que chief strategy, product & program management (SPPM) officer, à effet immédiat. Rattaché au CEO François Provost, il est membre de la leadership team du constructeur automobile.
Josep Maria Recasens aura pour mission de définir la stratégie qui permettra au groupe de poursuivre sa dynamique positive, d'orienter les choix produits pour les prochaines années et coordonner leur mise en oeuvre.
En plus de ses nouvelles fonctions, Josep Maria Recasens reste directeur pays Iberia, poste qu'il occupe depuis février 2023, et continuera d'exercer ses fonctions de CEO d'Ampere le temps de finaliser le travail sur la transformation.
Au moment de la création d'Ampere, le 1er novembre 2023, il en a pris le poste de directeur opérationnel, avant d'en devenir CEO en 2025, pilotant la transformation vers la mobilité électrique et software.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.