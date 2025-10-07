Renault annonce, en partenariat avec le Paris FC, le lancement du 'KOP 5', première tribune de supporters âgés de 5 ans, inaugurée le 24 octobre au Stade Jean-Bouin. L'initiative, inscrite dans le programme social 'Give Me 5' dédié à l'inclusion des jeunes et des quartiers prioritaires, vise à promouvoir un football familial et accessible.
Le dispositif accueillera 55 enfants de 5 ans et leurs accompagnants, bénéficiant d'un abonnement gratuit pour la saison 2025/2026, ainsi que d'expériences immersives au sein du club.
Arnaud Belloni, Directeur Marketing Monde de Renault, souligne la volonté 'de transmettre aux enfants le goût du sport, de la passion et du collectif'. Pierre Ferracci, Président du Paris FC, évoque un projet qui 'ouvre encore davantage le club aux familles et aux jeunes générations'.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
