Renault partenaire du Paris FC pour une tribune dédiée aux enfants

Renault annonce, en partenariat avec le Paris FC, le lancement du 'KOP 5', première tribune de supporters âgés de 5 ans, inaugurée le 24 octobre au Stade Jean-Bouin. L'initiative, inscrite dans le programme social 'Give Me 5' dédié à l'inclusion des jeunes et des quartiers prioritaires, vise à promouvoir un football familial et accessible.



Le dispositif accueillera 55 enfants de 5 ans et leurs accompagnants, bénéficiant d'un abonnement gratuit pour la saison 2025/2026, ainsi que d'expériences immersives au sein du club.



Arnaud Belloni, Directeur Marketing Monde de Renault, souligne la volonté 'de transmettre aux enfants le goût du sport, de la passion et du collectif'. Pierre Ferracci, Président du Paris FC, évoque un projet qui 'ouvre encore davantage le club aux familles et aux jeunes générations'.