Renault récompensé pour des innovations dans l'après-vente

En amont du salon EQUIP AUTO, qui se déroulera du 14 au 18 octobre à Paris, Renault Group indique que sa marque de peinture Ixell a reçu un trophée pour son robot Ixell Paint Assistant, développé en partenariat avec Paint Go.



De même, le constructeur automobile au losange annonce que The Future Is Neutral, sa filiale conjointe avec Suez, s'est vu attribuer un trophée pour son offre pionnière de remanufacturing dédiée aux véhicules électriques.



De plus, pour la cinquième année consécutive, son réseau des garages multimarques MOTRIO a été reconnu par Allo Garage comme le premier réseau 'meilleur garage de France'. 'Plus de 50% des 600 meilleurs garages français sont des réparateurs MOTRIO', précise-t-il.