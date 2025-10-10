En amont du salon EQUIP AUTO, qui se déroulera du 14 au 18 octobre à Paris, Renault Group indique que sa marque de peinture Ixell a reçu un trophée pour son robot Ixell Paint Assistant, développé en partenariat avec Paint Go.
De même, le constructeur automobile au losange annonce que The Future Is Neutral, sa filiale conjointe avec Suez, s'est vu attribuer un trophée pour son offre pionnière de remanufacturing dédiée aux véhicules électriques.
De plus, pour la cinquième année consécutive, son réseau des garages multimarques MOTRIO a été reconnu par Allo Garage comme le premier réseau 'meilleur garage de France'. 'Plus de 50% des 600 meilleurs garages français sont des réparateurs MOTRIO', précise-t-il.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
