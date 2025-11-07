Renault rend hommage à Louis Schweitzer, son ancien président-directeur général

Renault Group annonce avec émotion le décès de Louis Schweitzer, ancien Président-directeur général du Groupe de 1992 à 2005, à l'âge de 83 ans.



Président d'honneur du constructeur, il a profondément marqué son histoire en modernisant le Losange, en l'ouvrant à l'international et en lançant des modèles emblématiques tels que Twingo et Mégane.



Sous sa direction, Renault a notamment acquis Dacia, conclu l'alliance stratégique avec Nissan et conduit sa privatisation en 1996.



Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration, salue 'un dirigeant visionnaire et audacieux', tandis que François Provost, directeur général, évoque 'un homme d'exception' dont la vision a transformé durablement l'entreprise.