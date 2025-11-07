Renault Group annonce avec émotion le décès de Louis Schweitzer, ancien Président-directeur général du Groupe de 1992 à 2005, à l'âge de 83 ans.
Président d'honneur du constructeur, il a profondément marqué son histoire en modernisant le Losange, en l'ouvrant à l'international et en lançant des modèles emblématiques tels que Twingo et Mégane.
Sous sa direction, Renault a notamment acquis Dacia, conclu l'alliance stratégique avec Nissan et conduit sa privatisation en 1996.
Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration, salue 'un dirigeant visionnaire et audacieux', tandis que François Provost, directeur général, évoque 'un homme d'exception' dont la vision a transformé durablement l'entreprise.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.