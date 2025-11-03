Renault Group fait part d'accords définitifs avec Geely, pour étendre leur coopération stratégique à la production et commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions pour les marques Renault et Geely Auto au Brésil.
Dans le cadre de ces accords, Geely acquiert officiellement une participation de 26,4% au capital de Renault do Brasil, dont le constructeur français reste l'actionnaire majoritaire et continue à consolider l'entité dans ses comptes.
Par ces accords, le groupe chinois accède au complexe industriel de Renault Group à São José dos Pinhais, dans l'Etat de Paraná, et confie la distribution des véhicules de ses marques au réseau commercial de Renault do Brasil.
L'opération contribuera au développement de Renault en Amérique latine et lui permettra d'élargir sa gamme distribuée au Brésil, un marché clé qui représentait, au premier semestre 2025, plus de 40% des véhicules immatriculés en Amérique latine.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
