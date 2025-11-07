Renault réussit son retour sur le marché obligataire japonais

Renault Group annonce le succès d'une émission obligataire Samouraï d'un montant nominal de 95,2 milliards de yens, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon fixe de 2,17%, marquant son retour sur le marché obligataire japonais depuis 2022.



Selon le constructeur automobile au losange, cette transaction 'témoigne de la grande confiance des investisseurs japonais dans la stratégie de Renault Group et dans sa capacité à poursuivre et accélérer sa transformation'.



'Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures', poursuit le groupe.