Renault s'allie à Ford pour la mobilité électrique en Europe

Renault Group et Ford annoncent un partenariat pour élargir l'offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, "renforçant considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation".



L'un des éléments clés de cette collaboration consiste dans le développement de 2 véhicules électriques particuliers distincts de marque Ford. Basés sur la plateforme Ampere, ils seront produits par Renault dans le nord de la France.



Conçus par Ford et développés avec Renault, ces 2 véhicules abordables marquent la première étape d'une nouvelle offensive produit ambitieuse du groupe américain en Europe. Le premier des 2 véhicules est attendu en concession début 2028.



Les 2 entreprises étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.



"A long terme, combiner nos forces avec Ford nous rendra plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile européen en mutation rapide", affirme François Provost, le directeur général du constructeur automobile français.