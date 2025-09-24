Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ; - prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité. A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).