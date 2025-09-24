Renault Group annonce le succès d'un premier placement d'obligations vertes d'un montant de 850 millions d'euros venant à échéance le 30 septembre 2030 avec un coupon de 3,875%.
Cette émission a été largement sursouscrite, démontrant la confiance des investisseurs crédit dans la stratégie de Renault Group.
Les fonds levés serviront à financer et refinancer des investissements liés aux projets éligibles tels que définis dans le Sustainable Bond Framework.
L'ambition de Renault Group est d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2040 et dans le monde d'ici 2050, avec des jalons d'ici 2030.
Publié le 24/09/2025 à 07:40
