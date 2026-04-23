Renault, toujours la préférée d'Oddo BHF après les revenus trimestriels

Renault s'affiche dans le vert (+0,99%, à 31,60 euros) et parvient à surperformer son indice de référence, le CAC 40, qui dans le même temps s'apprécie de 0,64%.

Au premier trimestre, le constructeur automobile a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,3%, à 12,53 milliards d'euros, porté à la fois par l'Automobile et par Mobilize Financial Services (MFS), la filiale financière du groupe. A taux de change constants, les revenus ont connu une hausse de 8,8%.



Dans le détail, la division Automobiles a généré des revenus de 10,807 milliards d'euros, soit une augmentation de 6,5%, ou de 8% à devises équivalentes.



Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a écoulé 546 183 véhicules, en baisse de 3,3%, en raison d'éléments non récurrents chez Dacia, tandis que les ventes de Renault et Alpine ont augmenté de respectivement 2,2%, à 397 602 unités, et de 54,7%. A l'inverse, celles de Dacia se sont affaissées de 16,3%, à 145 335 unités, à cause de conditions météorologiques sévères ayant entraîné des perturbations dans la logistique et la production. Une reprise a toutefois déjà commencé pour la marque avec une hausse de ses ventes de 1,9% en mars.



En parallèle, le chiffre d'affaires de MFS a atteint 1,723 milliards d'euros (+13% en données publiées, ou +14,1 à changes constants).



Renault Group a confirmé l'ensemble de ses perspectives financières pour l'exercice en cours. La marge opérationnelle est toujours attendue à environ 5,5% du chiffre d'affaires, et un free cash-flow de l'Automobile d'environ 1 milliard d'euros.



Renault, valeur favorite d'Oddo BHF dans le secteur en Europe



Pour Oddo BHF, le chiffre d'affaires dévoilé par la société est supérieur de 7% au consensus qui tablait sur des revenus de 11,7 milliards d'euros. Les analystes estiment que les volumes ont été supérieurs aux attentes dans la division Automobiles et par les ventes aux partenaires. L'activité a également été soutenue par le financement des ventes, toujours selon Oddo BHF.



Les analystes rappellent que le titre Renault est leur valeur favorite dans le secteur en Europe. Ils considèrent que le groupe est moins exposé aux risques majeurs de ses pairs, comme la Chine et les tarifs douaniers américains, et plus résilient que ce que le marché anticipe. En outre, avec une sous-performance au cours des 12 derniers mois, la valorisation est désormais plus attractive. Enfin, toujours selon Oddo BHF, les perspectives actuelles indiquent une rentabilité absolue qui devrait figurer parmi les meilleurs des constructeurs généralistes européens, soutenue par une dynamique produit robuste et des progrès tangibles sur les coûts.



La recommandation est toujours à surperformance, avec une cible de cours de 45 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 44% par rapport à la clôture de la veille.