Un porte-parole du constructeur a confirmé à Reuters ce projet, qui avait fuité à l'issue d'un comité de groupe. Les réductions d'effectifs s'étaleront sur les deux prochaines années. Renault compte 11 000 à 12 000 ingénieurs à l'échelle du groupe.
En fin de semaine dernière, Stellantis avait annoncé supprimer 650 postes d'ingénieurs sur le site de recherche-développement de sa marque Opel à Rüsselsheim en Allemagne. Cette entité conservera un millier d'ingénieurs. Stellantis a prévu à l'inverse de renforcer ses équipes de R&D aux Etats-Unis et en France.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,8%) : 2 336 807 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2025, répartis par marque entre Renault (1 628 030), Dacia (697 408), Alpine (10 970), Renault Korea Motors (399) et autres (2 431) ;
- prestations de services (11,1%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2025, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,5%), Europe (50,6%), Amériques (8,2%), Eurasie (5%), Asie-Pacifique (4,3%), Afrique et Moyen Orient (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.