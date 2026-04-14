Renault va supprimer de nombreux postes d'ingénieur

Renault a confirmé une réduction de 15 à 20% de ses effectifs globaux en ingénierie, après des rumeurs allant en ce sens.

Un porte-parole du constructeur a confirmé à Reuters ce projet, qui avait fuité à l'issue d'un comité de groupe. Les réductions d'effectifs s'étaleront sur les deux prochaines années. Renault compte 11 000 à 12 000 ingénieurs à l'échelle du groupe.



En fin de semaine dernière, Stellantis avait annoncé supprimer 650 postes d'ingénieurs sur le site de recherche-développement de sa marque Opel à Rüsselsheim en Allemagne. Cette entité conservera un millier d'ingénieurs. Stellantis a prévu à l'inverse de renforcer ses équipes de R&D aux Etats-Unis et en France.