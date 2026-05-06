RENK confirme ses objectifs, trois analystes partagent leur conseil

Le spécialiste allemand des systèmes de propulsion militaires et civils a enregistré un niveau record de prises de commandes au premier trimestre 2026, porté par la forte dynamique de son activité de mobilité terrestre. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels après une progression à deux chiffres de son EBIT ajusté. Face à un marché exigeant, le titre recule de 0,5% ce matin.

RENK Group a publié un EBIT ajusté de 42,4 MEUR au titre du 1er trimestre en hausse de 10,4% sur un an et légèrement supérieur au consensus (41,7 MEUR).



Le groupe met notamment en avant des effets d'échelle dans la division Vehicle Mobility Solutions (VMS) et des gains d'efficacité liés au nouveau concept de production modulaire.



De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 283,6 MEUR (+4%), ratant de peu le consensus (286 MEUR) mais le groupe précise que des retards dans la chaîne logistique externe ont repoussé une partie des livraisons et donc des revenus vers les prochains trimestres.



Dans le détail, le division VMS voit son chiffre d'affaires progresser de 11,2%, à 191,5 MEUR, notamment grâce à un programme international de chars de combat dans l'environnement OTAN d'un montant de 157 MEUR, ainsi que par des commandes additionnelles liées au programme Puma.



En revanche, l'activité des autres divisions se replie avec -10,8% pour Marine & Industry, à 65,2 MEUR, et -1,3% pour Slide Bearings, à 30,2 MEUR.



Commandes record et objectifs confirmés



Enfin, les prises de commandes ont atteint un niveau record de 582,3 MEUR, en hausse de 6,1% sur un an, marquant le meilleur début d'année de l'histoire du groupe. Le ratio book-to-bill ressort ainsi à 2,1x (vs 2,0x un an plus tôt).



Le carnet de commandes total a atteint un nouveau sommet historique de 6,9 MdsEUR, contre 5,5 MdsEUR au 31 mars 2025.



"Le début d'année 2026 souligne la solidité de notre modèle économique et la dynamique positive persistante de nos marchés clés. Nous avons enregistré le plus haut niveau de prises de commandes pour un premier trimestre dans l'histoire de RENK", a déclaré le directeur général Alexander Sagel. "Nous sommes pleinement en ligne avec nos objectifs et confirmons nos prévisions annuelles."



Pour 2026, Renk vise un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 MdEUR et un EBIT ajusté compris entre 255 MEUR et 285 MEUR.



Un "super-cycle" dans la défense



Il y a deux semaines, lors d'une réunion à laquelle Zonebourse a assisté, le management du groupe estimant que le "super-cycle" du réarmement mondial est appelé à durer "plusieurs décennies", soutenu par la hausse durable des budgets militaires en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.



Le groupe indiquait poursuivre sa transformation en "pure player défense". Alors qu'environ trois quarts de son activité sont aujourd'hui liés au militaire, RENK prévoit que cette part dépasse 90 % d'ici 2030.



La société avait mis en avant son positionnement de leader mondial dans les transmissions pour véhicules militaires chenillés et sa présence sur la quasi-totalité des grandes plateformes occidentales, du Leopard 2 allemand au Leclerc français en passant par le K2 sud-coréen.



Trois analystes réagissent à la publication



Réagissant à cette publication, Berenberg confirme son conseil d'achat sur le titre RENK avec un objectif de cours inchangé à 76 EUR. Le broker salue cette publication au-dessus du consensus et la performance de la division VMS.



De son côté, Jefferies confirme aussi sa note d'achat sur le titre avec une cible inchangée de 78 EUR. Le broker souligne que les résultats du premier trimestre sont "solides", avec un EBIT ajusté supérieur de 4% au consensus. Le note pointe aussi la hausse de 90 pb de la marge EBIT ajustée, celle-ci passant de 14,1 à 15%, grâce à une amélioration de 160 points de base dans la division VMS.



Enfin, JP Morgan est positif et recommande le titre à l'achat. L'objectif de cours demeure inchangé à 75 EUR.