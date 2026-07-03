Renk Group AG annonce que sa filiale détenue à 100%, RENK GmbH, a conclu un accord ferme pour acquérir David Brown Defence auprès de DB Defence Holdco SARL.
Basée au Royaume-Uni, David Brown Defence est spécialisée dans les réducteurs de haute précision destinés aux secteurs de la défense navale et terrestre. Cette opération renforce le portefeuille naval de RENK et lui donne accès à plusieurs programmes navals à forte valeur ajoutée ainsi qu'à un carnet de commandes de long terme au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, incluant des activités de service après-vente.
Le groupe indique également que l'acquisition devrait générer d'importantes synergies opérationnelles et technologiques. La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et est attendue au quatrième trimestre 2026.
Si le groupe n'a pas encore évoqué le montant de l'opération, Bloomberg évoquait ce matin un montant compris entre 200 et 250 MUSD.
Chez Jefferies, Chloé Lemarie, en charge du dossier rapporte que "cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la volonté de la direction de RENK de renforcer sa présence dans le secteur naval et devrait lui permettre d'acquérir des capacités dans le domaine des sous-marins".
Contacté par Zonebourse, Renk a annoncé qu'un autre communiqué sur le sujet sera publié en fin de matinée. En attendant, le titre gagne 1,7% à Francfort.
Renk Group AG est une société basée en Allemagne. La société opère dans trois segments d'activité qui fabriquent des produits et des composants essentiels pour la sécurité et la défense : Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) et Slide Bearings (SB). Le segment VMS est spécialisé dans les transmissions pour véhicules militaires à chenilles, tels que les chars de combat et les véhicules de combat d'infanterie, ainsi que dans les moteurs, les systèmes de suspension, les transmissions finales et les composants électriques destinés aux véhicules militaires. Dans le segment M&I, la société propose des technologies pour les réducteurs et des solutions d'accouplement et d'embrayage destinées aux forces navales, à la marine marchande et aux applications industrielles, telles que des solutions de propulsion combinant des sources d'énergie standard, notamment des moteurs diesel, des turbines à gaz et des combinaisons hybrides-électriques. Dans le segment SB, la société propose des paliers lisses standardisés (e-bearings) pour les machines électriques et des paliers lisses standard à lubrification hydrodynamique, destinés aux applications maritimes civiles commerciales.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.