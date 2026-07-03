Renk en hausse après l'annonce du rachat de David Brown Defence

Cette acquisition stratégique permet au groupe allemand d'étendre son exposition aux programmes de défense navale au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Renk Group AG annonce que sa filiale détenue à 100%, RENK GmbH, a conclu un accord ferme pour acquérir David Brown Defence auprès de DB Defence Holdco SARL.



Basée au Royaume-Uni, David Brown Defence est spécialisée dans les réducteurs de haute précision destinés aux secteurs de la défense navale et terrestre. Cette opération renforce le portefeuille naval de RENK et lui donne accès à plusieurs programmes navals à forte valeur ajoutée ainsi qu'à un carnet de commandes de long terme au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, incluant des activités de service après-vente.



Le groupe indique également que l'acquisition devrait générer d'importantes synergies opérationnelles et technologiques. La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et est attendue au quatrième trimestre 2026.



Si le groupe n'a pas encore évoqué le montant de l'opération, Bloomberg évoquait ce matin un montant compris entre 200 et 250 MUSD.



Chez Jefferies, Chloé Lemarie, en charge du dossier rapporte que "cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la volonté de la direction de RENK de renforcer sa présence dans le secteur naval et devrait lui permettre d'acquérir des capacités dans le domaine des sous-marins".



Contacté par Zonebourse, Renk a annoncé qu'un autre communiqué sur le sujet sera publié en fin de matinée. En attendant, le titre gagne 1,7% à Francfort.