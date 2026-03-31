RENK Group gagne 3% après un relèvement de conseil de mwb research

L'analyste relève son conseil sur le titre RENK Group, passant de "vendre" à "conserver". L'objectif de cours reste inchangé, à 53 euros.

Le bureau d'études souligne que le récent repli du titre a ramené la valorisation à des niveaux jugés "plus raisonnables", rendant le profil rendement/risque désormais équilibré.



Selon le broker, le groupe bénéficie d'un positionnement défensif grâce à une part élevée d'activités de maintenance (plus de 50% à long terme), soutenant la visibilité malgré les incertitudes.



La note indique également que les multiples sont revenus en ligne avec les pairs et que les risques, notamment sur la demande au-delà de 2030, sont désormais mieux intégrés dans le cours.



Peu après 12h30, le titre gagnait près de 3% à Francfort.

