L'Agence européenne du médicament (EMA) a renouvelé l'AMM de Sibnayal à compter de janvier 2026. Ce renouvellement, obligatoire 5 ans après la délivrance initiale, valide définitivement l'AMM.
Le franchissement de ce jalon important pour la poursuite du développement commercial en Europe s'inscrit dans un programme réglementaire riche, avec récemment le dépôt du dossier auprès de la FDA américaine.
Renouvellement de l'AMM de Sibnayal (Advicenne) dans l'UE
Publié le 12/01/2026 à 14:25
