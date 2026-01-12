Advicenne est spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments destinés au traitement des maladies orphelines neurologiques et néphrologiques, essentiellement chez les enfants. A fin 2024, le groupe dispose d'un produit en phase de développement clinique : ADV7103 pour le traitement des acidoses tubulaires rénales distales et pour le traitement de la cystinurie.