Rentabilité en hausse, Siemens Energy relève ses prévisions 2026

Siemens Energy (+2,08% à 186,60 euros) signe la seconde plus forte hausse du Dax ce vendredi à la faveur du relèvement de ses prévisions pour l'année 2026. La multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques vise désormais une croissance comparable du chiffre d'affaires (hors effets de change et de portefeuille) entre 14 et 16% contre une fourchette antérieure comprise entre 11 et 13%.

La marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels devrait se situer entre 10 et 12% (contre 9 à 11% précédemment).



Siemens Energy anticipe, de plus, un résultat net d'environ 4 milliards d'euros (contre une fourchette de 3 à 4 MdsEUR auparavant) et un free cash flow avant impôts d'environ 8 MdsEUR (contre 4-5 MdsEUR précédemment).



Le groupe a aussi dévoilé ses nouveaux objectifs concernant deux de ses secteurs d'activité.



Pour la division Grid Technologies (Technologies de Réseau), la croissance comparable du chiffre d'affaires devrait progresser entre 25 et 27% (contre une fourchette précédente entre 19 et 21%). La marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels est anticipée maintenant entre 18 et 20% (contre 16 à 18% auparavant).



La croissance comparable du chiffre d'affaires pour sa division Siemens Gamesa (branche spécialisée dans l'énergie éolienne onshore et offshore) est désormais attendue entre 3-5 % (contre 1-3%). Le groupe maintient sa prévision de marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels au seuil de rentabilité (break-even).



Pour le segment Gas Services, la croissance comparable du chiffre d'affaires est toujours attendue en hausse de 16 à 18% et sa marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels de 14 à 16%.



Pour l'activité Transformation of Industry, l'objectif de croissance comparable du chiffre d'affaires reste aussi inchangé : de 5 à 7%. La marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels devrait toujours croître entre 11 et 13%.



Forte hausse des commandes et des ventes



Siemens Energy a dévoilé ses nouvelles ambitions sur l'année 2026 suite à un solide second trimestre de son exercice 2025/2026. Le groupe a publié hier en détail les chiffres sur cette période de trois mois.



Le spécialiste allemand des technologies énergétiques affiche une performance commerciale robuste avec des commandes s'élevant à 17,749 MdsEUR, soit une progression comparable de 29,5%, dépassant nettement le consensus (15,63 MdsEUR).



Les revenus s'établissent à 10,294 MdsEUR (+8,9% en comparable), tandis que le bénéfice avant éléments exceptionnels atteint 1,164 milliard d'euros, portant la marge à 11,3% (contre 9,1% l'année précédente).



Le groupe a dégagé un résultat net de 835 MEUR contre 501 MEUR il y a un an. Le bénéfice opérationnel ressort à 1,109 MdEUR contre 615 MEUR il y a un an à la même période.



Il confirme sa solide génération de liquidités avec un flux de trésorerie disponible avant impôts de 1,975 MdEUR. Il est en nette progression par rapport aux 1,390 MdEUR d'euros enregistrés au second trimestre 2025.



mwb research relève sa cible à 100 EUR



En réaction à cette bonne performance trimestrielle, mwb research a réitéré sa recommandation à l'achat sur Siemens Energy et relevé son objectif de cours de 89 à 100 EUR.



"Le groupe a publié des résultats préliminaires solides sur ce deuxième trimestre, marqués par un net dépassement des attentes au niveau des commandes et du flux de trésorerie. Bien que la croissance du chiffre d'affaires soit restée saine, elle s'établit légèrement en dessous du consensus (10,84 MdsEUR). En revanche, les marges avant éléments exceptionnels sont conformes aux prévisions et s'améliorent sur un an, portées par une exécution rigoureuse, une discipline sur les prix et un mix produit favorable. Le Free Cash Flow (FCF) a été particulièrement robuste, soulignant une excellente conversion de trésorerie", observe le broker.



"La demande demeure le moteur principal, tirée par les infrastructures gazières et l'électrification, avec un soutien additionnel des activités liées aux réseaux (grid). La dynamique des commandes reste forte par rapport à l'année dernière, renforçant la visibilité du carnet de commandes, tandis que le redressement de la rentabilité et la génération de cash continuent de s'accentuer. Le relèvement des prévisions confirme la pérennité de la demande structurelle et renforce l'idée d'un 'supercycle' des infrastructures énergétiques", souligne, de surcroît, mwb research.



Bank of America a aussi commenté la performance trimestrielle de Siemens Energy. La banque américaine relève ses prévisions de flux de trésorerie disponible (FCF) de 40% pour l'exercice 2026 et de 11% pour 2027, ce qui place ses estimations respectivement 42% et 37% au-dessus du consensus du marché.



"Nous relevons nos estimations d'EBITA ajusté pour 2026 et 2027 de respectivement 8 et 12%, suite au relèvement des prévisions du groupe allemand hier, soit des niveaux supérieurs de 10 et 16% par rapport au consensus", fait savoir la banque.