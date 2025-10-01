Rentabilité en recul pour Conagra au 1er trimestre

Conagra Brands publie un BPA ajusté en diminution de 26,4% à 0,39 dollar au titre de son premier trimestre 2025-26, avec une marge d'exploitation ajustée en repli de 2,4 points à 11,8% pour des revenus en recul de 5,8% à 2,63 milliards de dollars.



En excluant un effet périmètre négatif de -5,1%, les ventes organiques du groupe agroalimentaire se sont tassées de 0,6%, avec un effet prix/mix positif de +0,6% plus que contrebalancé par une contraction de 1,2% des volumes.



'Bien que l'environnement opérationnel demeure mouvant avec des pressions inflationnistes persistantes et des consommateurs prudents, nous restons concentrés sur une exécution disciplinée et une allocation équilibrée du capital', affirme son CEO Sean Connolly.



Conagra confirme ses fourchettes-cibles pour l'exercice en cours, allant de 1,70 à 1,85 dollar pour le BPA ajusté, d'environ 11 à 11,5% pour la marge opérationnelle ajustée et de -1 à +1% pour la croissance des ventes organiques.