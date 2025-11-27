Rémy Cointreau dévoile un résultat net part du groupe en recul de 31,3% (dont -16,2% en organique) à 63,1 millions d'euros pour son 1er semestre 2025-26, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 108,7 MEUR, en baisse organique de 13,6%.
Cette baisse reflète un recul du chiffre d'affaires et de la marge brute (principalement liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable), conjugué à un maintien des investissements en marketing et communication.
La marge opérationnelle courante du groupe de cognac et d'autres spiritueux a ainsi diminué de 5,4 points à 22,2% (dont -2,7 points en organique), pour un chiffre d'affaires de 489,6 MEUR, en baisse de 8,3% (-4,2% en organique).
"Les prochains mois seront consacrés à la construction et à la mise en oeuvre de notre plan de transformation, tout en activant, dès à présent, les leviers de création de valeur dont nous disposons", affirme son directeur général Franck Marilly.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Rémy Cointreau confirme anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires "entre stable et low-single-digit", et une baisse organique du ROC "entre low double-digit et mid-teens".
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.