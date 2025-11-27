Rentabilité en repli pour Rémy Cointreau au premier semestre

Rémy Cointreau dévoile un résultat net part du groupe en recul de 31,3% (dont -16,2% en organique) à 63,1 millions d'euros pour son 1er semestre 2025-26, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 108,7 MEUR, en baisse organique de 13,6%.



Cette baisse reflète un recul du chiffre d'affaires et de la marge brute (principalement liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable), conjugué à un maintien des investissements en marketing et communication.



La marge opérationnelle courante du groupe de cognac et d'autres spiritueux a ainsi diminué de 5,4 points à 22,2% (dont -2,7 points en organique), pour un chiffre d'affaires de 489,6 MEUR, en baisse de 8,3% (-4,2% en organique).



"Les prochains mois seront consacrés à la construction et à la mise en oeuvre de notre plan de transformation, tout en activant, dès à présent, les leviers de création de valeur dont nous disposons", affirme son directeur général Franck Marilly.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Rémy Cointreau confirme anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires "entre stable et low-single-digit", et une baisse organique du ROC "entre low double-digit et mid-teens".