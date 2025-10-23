Les actions de Rentokil Initial ont atteint leur meilleur niveau des douze derniers mois après la publication d'une croissance organique plus élevée que prévu, grâce à une accélération à l'international.
En Amérique du Nord, son principal marché, la demande en services de lutte antiparasitaire s'est accélérée, grâce à un afflux de nouveaux clients et aux efforts marketing déployés. Jefferies, acheteur avec un objectif à 475 GBX, salue l'accélération aux Etats-Unis.
Rentokil a précisé que ses mesures de réduction des coûts se poursuivaient comme prévu, et vise une marge d'exploitation supérieure à 20% en Amérique du Nord après 2026.
Rentokil Initial plc figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services généraux destinés aux entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de produits d'hygiène sanitaire, de dératisation et de désinsectisation (78,9%) : distributeurs de savons liquides et de serviettes en papier, essuie-mains, sèche-mains, tapis, désodorisants, désinfectants, insecticides, anti-parasitaires, etc. ;
- fourniture de produits et de services d'hygiène et de bien-être (16,7%) : prestations services de nettoyage et de désinfection en profondeur, de traitement et la purification de l'air, de gestion des déchets cliniques, de conception, d'installation et d'entretien de plantes et de décorations florales, etc. à destination des écoles, des immeubles publics, des hôtels, des aéroports, des établissements de santé, des entreprises industrielles, etc. ;
- fabrication, vente et location de vêtements de travail (4,2%). En outre, le groupe propose des services de blanchisserie aux restaurants, aux hôtels, aux hôpitaux et aux organisations commerciales ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni-Irlande-Afrique subsaharienne (8%), Europe (20,5%), Amérique du Nord (60%), Asie-Pacifique (11,3%) et autres (0,2%).
