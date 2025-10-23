Les actions de Rentokil Initial ont atteint leur meilleur niveau des douze derniers mois après la publication d'une croissance organique plus élevée que prévu, grâce à une accélération à l'international.

En Amérique du Nord, son principal marché, la demande en services de lutte antiparasitaire s'est accélérée, grâce à un afflux de nouveaux clients et aux efforts marketing déployés. Jefferies, acheteur avec un objectif à 475 GBX, salue l'accélération aux Etats-Unis.

Rentokil a précisé que ses mesures de réduction des coûts se poursuivaient comme prévu, et vise une marge d'exploitation supérieure à 20% en Amérique du Nord après 2026.