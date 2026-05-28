Alors que les négociations diplomatiques pour mettre fin à la guerre continuent, les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis se sont de nouveau accrues ce jeudi. Des frappes américaines ont touché quatre drones iraniens a proximité du détroit d'Ormuz. Les Gardiens de la Révolution ont riposté en visant une base américaine dans la région. Vers 16h15, le Dow Jones perd 0,23% à 50 526 points et le Nasdaq cède 0,09% à 26 651 points.



Reprise des hostilités au Moyen-Orient



L'armée américaine a aussi mené des frappes sur "une station de contrôle au sol à Bandar Abbas qui menaçait de lancer un cinquième drone", a fait savoir mercredi soir un responsable américain sous couvert d'anonymat. "Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l'intention de maintenir le cessez-le-feu", a-t-il affirmé.



Ce nouveau signal d'escalade intervient quelques heures après que Donald Trump a démenti l'information selon laquelle un accord a été trouvé avec Téhéran pour rétablir le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz à ses niveaux d'avant-guerre.



Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé jeudi avoir visé une base américaine en représailles aux frappes menées plus tôt par les Etats-Unis dans le sud du pays, selon la télévision d'Etat Irib.



Le même média affirme aussi que ce jeudi les forces iraniennes ont tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz, "Quatre navires ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz et d'entrer dans le golfe Persique sans coordination avec les forces de sécurité", a écrit l'Irib sur Telegram, précisant que l'incident s'était produit vers 00h35 (23h05 à Paris), mais sans fournir de détails sur le type de navires ni sur leur nationalité.



De son côté, le Trésor américain a annoncé hier des sanctions à l'encontre de l'Autorité iranienne du détroit du golfe Persique, la nouvelle agence de Téhéran chargée de percevoir les droits de navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz. "La dernière tentative de l'armée iranienne d'extorquer le commerce maritime mondial prouve que (l'opération) "Economic Fury" a laissé le régime dans un besoin désespéré de liquidités", a indiqué dans un communiqué le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, en faisant référence au pendant économique de l'offensive militaire baptisée "Operation Epic Fury", qui a commencé le 28 février.



Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a estimé, quant à lui, ce jeudi que "les Etats-Unis et Israël cherchaient à mettre la nation à genoux, après les récents affrontements entre ces pays et l'Iran, les plus graves depuis l'entrée en vigueur d'une trêve le 8 avril".



Les cours du pétrole remontent



Suite aux nouvelles frappes américaines contre l'Iran, les prix du pétrole repartent à la hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord progresse de 1,41% à 96,32 dollars. Le WTI, référence américaine du pétrole brut, gagne 1,61% à 90,83 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés cotées, plusieurs d'entre elles ont publié leurs résultats trimestriels.



Snowflake a également publié des résultats au premier trimestre meilleurs que prévu, avec un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars contre un consensus Factset de 1,32 MdUSD. L'entreprise spécialisée dans le nuage de données et l'intelligence artificielle table désormais sur un chiffre d'affaires produits de 5,84 MdsUSD pour l'exercice 2027, contre une prévision initiale de 5,66 MdsUSD. Les analystes anticipent 5,67 MdsUSD. En outre, Snowflake a officialisé un accord majeur avec Amazon Web Services portant sur 6 MdsUSD de dépenses cloud sur cinq ans. Amazon a confirmé que Snowflake s'était engagé à dépenser environ 1,2 milliard de dollars par an sur sa plateforme cloud dans le cadre de ce nouveau contrat.



En outre, Salesforce a publié aussi des résultats au premier trimestre dépassant les attentes de Wall Street. Ils sont soutenus par la forte progression de ses activités liées à l'intelligence artificielle. Le groupe américain de logiciels cloud a enregistré un bénéfice ajusté de 3,88 USD par action pour un chiffre d'affaires de 11,13 MdsUSD sur ce trimestre clos fin avril. Le chiffre d'affaires progresse de 13% sur un an, tandis que le bénéfice net atteint 2,11 MdsUSD contre 1,54 MdUSD un an plus tôt. Le fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 45,9 et 46,2 MdsUSD pour l'exercice, un niveau proche mais légèrement inférieur aux attentes des analystes.



HP a quant à lui enregistré un chiffre d'affaires de 14,4 MdsUSD au deuxième trimestre fiscal, en hausse de 9% sur un an, contre 13,99 MdsUSD attendus par le consensus. Le bénéfice ajusté par action atteint 0,86 USD, très au-dessus des 0,711 USD anticipés, progresse de 21% sur un an. Le fabricant d'ordinateurs a également généré 0,8 MdUSD de flux de trésorerie disponible, un net redressement après un premier trimestre plus modeste.



Best Buy publie un BPA ajusté en progression de 11% à 1,28 USD au titre de son premier trimestre 2026-2027, dépassant de 5% l'estimation moyenne des analystes, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,3 point, à 4,1%, pour des revenus de 8,94 MdsUSD. La chaîne d'électronique grand public réitère ses prévisions pour l'exercice en cours, à savoir un BPA ajusté de 6,30 à 6,60 USD, une marge d'exploitation ajustée de 4,3% à 4,4%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 41,2 à 42,1 MdsUSD (-1% à 1% en comparable).



Dollar Tree fait part d'un relèvement de sa prévision de BPA ajusté des activités poursuivies pour l'ensemble de son exercice 2026-2027, l'anticipant désormais dans une fourchette cible allant de 6,70 à 7,10 USD. Le groupe de distribution à prix réduit prévoit maintenant un chiffre d'affaires issu des activités poursuivies se situant entre 20,5 et 20,7 MdsUSD, sur la base d'une croissance des ventes nettes à magasins comparables comprise entre 3% et 4%. Au titre de son premier trimestre 2026-2027, Dollar Tree dévoile un BPA ajusté en croissance de 38% à 1,74 USD, dépassant d'environ 12% le consensus de marché. Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 7,2% pour atteindre 5 MdsUSD.



L'indice PCE inférieur aux attentes en rythme mensuel en avril



A 14h30, plusieurs statistiques ont été publiées. Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE), une mesure particulièrement surveillée par la Fed, a augmenté de 0,4% en avril, contre une prévision +0,5%. En rythme annuel, il a progressé de 3,8%, conformément aux attentes, marquant une accélération par rapport aux 3,5% enregistrés en mars.



En données core, soit hors produits alimentaires et énergétiques, la hausse est de 0,2% le mois dernier, contre une estimation plus pessimiste à +0,3%, portant la croissance en rythme annuel à 3,3%, comme prévu et +3,2% un mois plus tôt.



En outre, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 18 mai, un chiffre en hausse de 5 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 209 000 à 210 000) et légèrement au-dessus des attentes du consensus qui tablait sur 211 000 nouvelles inscriptions.



Selon les données publiées ce jeudi par le département du Commerce, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en avril 2026 par rapport au mois précédent, une progression conforme à l'estimation moyenne des économistes, après une hausse de 1% en mars. De leur côté, les revenus des ménages se sont accrus de moins de 0,1% en rythme séquentiel le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une augmentation de 0,4%. Ils avaient progressé de 0,6% en mars par rapport au mois précédent.



Au mois de mai, les commandes de biens durables ont fait nettement mieux que prévu avec un bond de 7,9%, loin des anticipations qui étaient à +4% et un précédent à +1,3% (donnée révisée à la hausse de +0,8%). Hors transports, les nouvelles commandes ont progressé de 1,1%, contre une prévision à seulement 0,5%, et hors défense elles sont en croissance de 8,1%.