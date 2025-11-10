Repli de 6,5% de la production de Hexaom au troisième trimestre

Hexaom affiche une production de 136,6 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en repli de 6,5% par rapport à la même période de 2024. A périmètre constant, son chiffre d'affaires s'est inscrit en retrait de 13,8%.



La production du groupe immobilier sur les 9 premiers mois ressort ainsi à 442,9 MEUR, 'en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023/2024', et à périmètre constant, son chiffre d'affaires a reculé de 27,5%.



Pour 2025, à périmètre non constant, Hexaom anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10-15%, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4e trimestre, et une rentabilité opérationnelle au-delà de 3%.



Fort d'un carnet d'activités solide en construction de maisons et de la poursuite du développement de ses activités de diversification, il anticipe pour 2026 une forte croissance de son chiffre d'affaires avec une forte amélioration de ses résultats.