Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé mercredi, après la publication de chiffres décevants sur l’emploi privé et dans un contexte de fermeture partielle du gouvernement fédéral. Le rendement à 10 ans a baissé de 4 points de base à 4,108%, tandis que celui à 30 ans a reculé de 3 points de base à 4,704%.

Selon l’enquête ADP, l’emploi privé a diminué de 32 000 postes en septembre, contre une hausse de 45 000 attendue. Les données d’août ont par ailleurs été révisées, faisant état d’une perte de 3 000 postes au lieu d’une hausse de 54 000. Cette publication prend une importance particulière alors que le rapport officiel du Département du travail pour septembre ne sera pas diffusé en raison du blocage budgétaire.

L’impasse politique au Congrès, marquée par l’échec des républicains et démocrates à s’entendre sur une loi de finances provisoire, a conduit à la fermeture des administrations. Le président Donald Trump a accusé ses adversaires de rigidité et menacé de rendre certains licenciements permanents. Une fermeture prolongée pourrait relancer les inquiétudes sur la qualité du crédit souverain américain, déjà dégradée en mai par Moody’s. L’agence a averti qu’une nouvelle dégradation restait possible, un risque également évoqué par JPMorgan dans une note récente.