Les prix du cuivre ont reculé mardi sur le London Metal Exchange, après avoir atteint un sommet historique la veille. Le contrat à trois mois a perdu 0,8%, s'établissant à 11 163 dollars la tonne métrique aux alentours de. Cette correction s’explique par le raffermissement du dollar, une baisse généralisée de l’appétit pour le risque et des prises de bénéfices, dans un contexte financier plus tendu.

Malgré ce recul ponctuel, le cuivre affiche encore une progression de 27% depuis le début de l’année, portée par les inquiétudes liées à une possible pénurie d’offre. La journée a été marquée par une certaine retenue des investisseurs, dans un climat marqué par la baisse des cryptomonnaies et des ventes massives d’obligations. L’appréciation du dollar, notamment face au yen après une adjudication japonaise réussie, a également pesé sur les prix des matières premières libellées en dollars.

Les analystes considèrent ce repli comme temporaire. Selon Ole Hansen (Saxo Bank), tant que le cuivre reste au-dessus de 11 000 dollars, la tendance haussière reste intacte, avec des perspectives de marché tendu à l’horizon 2026. En parallèle, des flux accrus de cuivre sont dirigés vers les États-Unis, profitant des écarts de prix entre le Comex et le LME. Le marché reste également attentif à une décision des fonderies chinoises de réduire leur production de cuivre raffiné de 10% l’an prochain, ce qui accentuerait la pression sur l’offre mondiale.

Sur le marché de Shanghai, le contrat le plus échangé a légèrement progressé de 0,1% à 88 920 yuans la tonne (environ 12 575 dollars), après avoir touché un record intrajournalier. Les autres métaux industriels ont également reculé : l’aluminium a perdu 1%, le zinc 1,2%, le nickel 0,8%, le plomb 0,3% et l’étain 0,4%, illustrant un net retour à la prudence sur l’ensemble du complexe des métaux.