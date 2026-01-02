Repli du marché automobile français en décembre et sur l'ensemble de l'année
Au mois de décembre, le marché français des voitures particulières neuves a reculé de 5,84% par rapport à la même période un an plus tôt, à 172 927 immatriculations, malgré un jour ouvré de plus. En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, 33 434 ont été immatriculés le mois dernier, soit une très légère progression de 0,65%. En comptant les véhicules particuliers et les utilitaires légers, le marché hexagonal a connu un repli de 4,85%, à 206 361 en décembre.
Sur l'ensemble de l'année 2025, cette même donnée est en baisse de 5,12%, pour un total de 1 992 659 véhicules légers neufs. Dans le détail, le marché s'est affaissé de 5,02%, à 1 632 154 unités, pour les voitures particulières, et de 5,59%, à 360 505 immatriculations, pour les utilitaires légers.
De fortes divergences parmi les grands constructeurs
Le mois dernier, les grands groupes ont connu des fortunes diverses au niveau des voitures particulières neuves avec notamment Nissan qui a vu ses ventes bondir de 40,31%, à 4215 unités, Ford +25,37%, à 4284, ou encore Stellantis dans une moindre mesure avec un total de 34 420 véhicules écoulés le mois dernier (+5,42%).
Parmi les moins bons élèves en décembre, on retrouve Tesla (-66,04%, à 1942 unités), le Groupe Toyota qui a vu ses ventes s'affaisser de 20,74%, à 11 299 unités, ou encore Renault (-10,34%, à 40 911 unités).
En revanche, sur l'ensemble de l'année, le constructeur français a réussi à tirer son épingle du jeu avec des immatriculations de véhicules particuliers neufs en légère progression de 1,20%, à 430 217 unités. Les autres grands constructeurs automobiles ont vu leurs ventes diminuer dans le même segment : -37,46% pour Tesla, -13,73% pour le Groupe Toyota et -7,07% pour Stellantis.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.