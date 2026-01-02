Repli du marché automobile français en décembre et sur l'ensemble de l'année

Au mois de décembre, le marché français des voitures particulières neuves a reculé de 5,84% par rapport à la même période un an plus tôt, à 172 927 immatriculations, malgré un jour ouvré de plus. En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, 33 434 ont été immatriculés le mois dernier, soit une très légère progression de 0,65%. En comptant les véhicules particuliers et les utilitaires légers, le marché hexagonal a connu un repli de 4,85%, à 206 361 en décembre.

Sur l'ensemble de l'année 2025, cette même donnée est en baisse de 5,12%, pour un total de 1 992 659 véhicules légers neufs. Dans le détail, le marché s'est affaissé de 5,02%, à 1 632 154 unités, pour les voitures particulières, et de 5,59%, à 360 505 immatriculations, pour les utilitaires légers.



De fortes divergences parmi les grands constructeurs



Le mois dernier, les grands groupes ont connu des fortunes diverses au niveau des voitures particulières neuves avec notamment Nissan qui a vu ses ventes bondir de 40,31%, à 4215 unités, Ford +25,37%, à 4284, ou encore Stellantis dans une moindre mesure avec un total de 34 420 véhicules écoulés le mois dernier (+5,42%).



Parmi les moins bons élèves en décembre, on retrouve Tesla (-66,04%, à 1942 unités), le Groupe Toyota qui a vu ses ventes s'affaisser de 20,74%, à 11 299 unités, ou encore Renault (-10,34%, à 40 911 unités).



En revanche, sur l'ensemble de l'année, le constructeur français a réussi à tirer son épingle du jeu avec des immatriculations de véhicules particuliers neufs en légère progression de 1,20%, à 430 217 unités. Les autres grands constructeurs automobiles ont vu leurs ventes diminuer dans le même segment : -37,46% pour Tesla, -13,73% pour le Groupe Toyota et -7,07% pour Stellantis.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.