Repli du PMI composite de la zone euro en décembre

L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié de 52,8 en novembre à 51,9 en décembre, mais s'est maintenu au-dessus de la barre du 50 du sans changement.



Il signale ainsi une nouvelle croissance de l'activité de la région. Bien que modeste, la hausse de l'activité en décembre vient compléter une année de croissance continue en 2025, tendance qui n'avait pas été observée depuis l'année 2019.



La croissance de l'activité globale s'est de nouveau appuyée sur l'activité des services, laquelle a augmenté à un rythme soutenu, tandis que la production manufacturière, après 9 mois de croissance consécutifs, a très légèrement diminué.



"Les perspectives d'activité à 12 mois se sont néanmoins détériorées en fin d'année, tendance reflétant notamment la réduction des affaires en cours dans les entreprises", pointe Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.