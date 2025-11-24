Les cours du soja ont reculé lundi sur le marché à terme de Chicago, effaçant une partie des gains réalisés la semaine précédente. Les opérateurs restent prudents face à l'absence de signaux clairs concernant de nouvelles commandes chinoises, malgré l’annonce d’une vente de 123 000 tonnes à destination de la Chine pour la campagne 2025/26. La semaine passée, Pékin avait acheté 1,584 million de tonnes, mais le marché attend des concrétisations après un engagement présumé de la Chine à acheter jusqu’à 12 millions de tonnes d’ici fin 2025. L’appel téléphonique entre les présidents américain et chinois, dont les détails restent flous, ajoute à l’incertitude.

La prudence domine les échanges, les investisseurs hésitant à s’engager sans clarification sur le dialogue commercial sino-américain. Le maïs a évolué en ordre dispersé, influencé par des facteurs techniques et la faiblesse du soja. En revanche, les cours du blé ont poursuivi leur baisse, pénalisés par la pression des prix russes et une vive concurrence internationale. Un appel d’offres en Arabie saoudite a confirmé la compétitivité des fournisseurs de la mer Noire et de l’Argentine, où une récolte record est attendue.

À la mi-journée, le soja cédait 1,5 cent à 11,23 dollars le boisseau, le maïs gagnait 0,25 cent à 4,37 dollars et le blé reculait de 5 cents à 5,34 dollars. Les exportations américaines souffrent aussi de la baisse des primes brésiliennes, rendant le soja sud-américain plus compétitif. Selon certains analystes, le marché doute désormais de la capacité des États-Unis à accroître leurs ventes d’ici la fin de l’année, aussi bien vers la Chine que vers d'autres débouchés.