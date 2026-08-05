Le laboratoire danois a présenté ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026, marqués par une dynamique très soutenue sur le marché de l'obésité et des traitements GLP-1. Entre avril et juin 2026, le groupe a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 33,389 milliards de couronnes danoises, en hausse de 11% à taux de change constants.
En parallèle, le chiffre d'affaires ajusté s'est apprécié de 7%, toujours à change constants, à 78,488 milliards de couronnes, grâce à la hausse des volumes de ventes des traitements GLP-1 sur l'ensemble des marchés mondiaux.
En revanche, le résultat opérationnel s'est affaissé de 16% en raison de charges de dépréciations non financières de 6,3 milliards de couronnes sur des actifs du pipeline, combinées à un effet de base défavorable lié à la reprise d'une provision de 2,6 milliards de couronnes sur le programme américain 340B au deuxième trimestre 2025.
Au niveau des objectifs, Novo Nordisk table désormais sur une croissance annuelle de ses ventes ajustées entre -6 et 0%, à taux de change équivalents. Auparavant, la fourchette allait de -12 à -4%. De son côté, la croissance du bénéfice d'exploitation est également attendue entre -6 et 0%, contre -4 à -12% précédemment.
La réaction des analystes
Pour All Invest Securities, le deuxième trimestre 2026 du groupe est supérieur aux attentes, même si la qualité de la surperformance doit être nuancée par des effets favorables sur les remises américaines. Les analystes soulignent également la déception liée à la marge brute ajustée qui est passée de 82,7 à 78,2%.
Jefferies indique de son côté que les ventes ajustées du trimestre ont dépassé de 10% le consensus. Le dépassement des attentes sur le trimestre est en partie porté par des éléments exceptionnels au niveau des ventes, mais il est réel sur le résultat opérationnel. En ce qui concerne la révision à la hausse des objectifs annuels, la banque d'investissement précise que les nouvelles prévisions laisse le consensus dans le bas de la fourchette.
Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre Novo Nordisk, avec une cible de cours de 285 couronnes danoises.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.