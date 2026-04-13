Repli en Europe, sans véritable panique

Globalement prudentes vendredi, les places européennes repartent à la baisse ce lundi, pénalisées par l'échec des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, qui ont fait repasser les cours du pétrole au-dessus des 100 dollars. Avec ce niveau pour les cours de l'or noir, les investisseurs craignent que la poussée inflationniste dure.

Après une heure et demi de cotation, le CAC 40, qui a gagné 3,73% la semaine dernière, sa meilleure performance hebdomadaire en près d'un an, s'affiche en repli de 0,99%, à 8 177,69 points. Les autres indices sont également dans le rouge à l'image du FTSE 100 à Londres qui perd 0,43%, ou encore du DAX 40 à Francfort qui cède 0,97%.



Les marchés limitent toutefois leur repli, probablement parce qu'il était peu probable que les Etats-Unis et l'Iran parviennent à trouver un terrain d'entente en un week-end, alors que leurs relations diplomatiques sont rompues depuis le début des années 1980, même si dans des cas ponctuels il y a eu des échanges.



Tôt ce matin, Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis allaient bloquer les navires entrant ou sortant des ports iraniens à partir d'aujourd'hui 16h en Europe. Précédemment, le président des Etats-Unis a rappelé que "l'Iran avait promis d'ouvrir le détroit d'Ormuz, et ils ont sciemment manqué à cet engagement. Cela a provoqué de l'anxiété, des perturbations et des souffrances pour de nombreuses personnes et de nombreux pays à travers le monde. Ils affirment avoir posé des mines dans l'eau, alors même que toute leur marine, et la plupart de leurs poseurs de mines, ont été complètement détruits".



Au niveau des cours du pétrole, ils sont actuellement en baisse après être repassés au-dessus des 100 dollars le baril. A New York, le WTI cède 0,98%, à 103,60 dollars, et le Brent de la mer du Nord recule de 0,89%, à 102,14 dollars.



Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management : "le marché a intégré une prime de risque supplémentaire à la suite de l'échec des négociations entre les Américains et les Iraniens. Bonne nouvelle, il n'y a toutefois pas de panique pour l'instant. Les investisseurs regardent le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Plusieurs routes alternatives sont désormais pleinement opérationnelles pour transporter le pétrole, en particulier l'oléoduc Abu Dhabi-Fujairah des Emirats Arabes Unis (1,5 à 1,8 million de barils par jour) et l'oléoduc Est-Ouest d'Arabie Saoudite (7 millions de barils par jour). Ce n'est évidemment pas suffisant pour compenser les retombées du blocage du détroit d'Ormuz. Mais cela permet d'apaiser un peu les craintes concernant un choc d'offre pétrolier durable".



Les hausses et les baisses du jour...



Les valeurs pétrolières profitent logiquement d'un tel niveau des cours de l'or noir à l'image de TotalEnergies qui progresse de 1,34%, ou de Viridien qui prend 3,24%. Ailleurs en Europe, l'Italien Eni gagne 1,06% et le Norvégien Var Energi avance de 4,05%, soutenu en plus par l'annonce d'une hausse de sa production.



A l'inverse, les sociétés grandes consommatrices de pétrole sont délaissées comme Air France-KLM qui trébuche de 4,19%.



Toujours au niveau des valeurs, Riber poursuit son envolée et flambe de 23,56%, après avoir déjà bondi de 63,64% sur les quatre dernières séances. La semaine dernière, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a dévoilé des résultats 2025 en amélioration, avec notamment une marge brute qui est passée de 14,8 à 15,6%.



Au sein du CAC 40, la plus forte baisse revient à Kering qui perd 3,36%, pénalisé par la dégradation de Morgan Stanley passé de Surpondérer à pondération de marché en abaissant sa cible de cours de 330 à 320 euros.



En Suisse, Polypeptide Group AG flambe de 12,32%, selon Bloomberg, plusieurs sociétés de private equity auraient des vues sur la société.



Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,15%) et se négocie contre 1,1692 dollar.



En ce qui concerne la macro-économie, les investisseurs se contenteront aujourd'hui des ventes de logements existants aux Etats-Unis de mars qui seront publiées à 16h.



La saison des publications de résultats trimestriels débutera en France avec la publication, après la clôture en Europe, des comptes du géant du luxe LVMH.