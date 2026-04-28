Repli en vue à Wall Street avec un regain d'inquiétude sur l'IA

Alors que la Fed doit entamer ce mardi sa réunion de politique monétaire sur deux jours, les futures sur le S&P 500 (-0,7%) et le Nasdaq-100 (-1,3%) préfigurent une ouverture dans le rouge sur fond de retour de préoccupations au sujet de l'IA.

Un statu quo attendu de la part de la Fed



Aucun changement de taux n'est attendu à Washington, où la Réserve fédérale ouvre aujourd'hui la réunion de son comité de politique monétaire avant son communiqué final prévu dans la soirée de demain.



Certains professionnels des marchés se demandent toutefois si la résurgence des pressions inflationnistes suite au choc énergétique dans le Golfe persique ne va pas amener la banque centrale à revoir ses plans.



"Le marché du travail américain est trop fébrile pour que la Fed considère une hausse de taux à la légère mais les tensions sur les prix (pétrole, semi-conducteurs) sont trop visibles pour que la Fed considère une baisse de taux à la légère", rappelle Bastien Drut.



Selon ce responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM, "sans développement marqué dans un sens ou dans l'autre, la Fed se trouve dans une situation où le statu quo devrait prévaloir un moment".



"La Fed nous semble maintenir une position relativement accommodante, mais l'évaluation de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation exige plus de patience à court terme", juge de même Alessia Berardi, de l'Amundi Investment Institute.



Cette responsable de la macroéconomie s'attend donc elle aussi à ce que la banque centrale maintienne ses taux directeurs inchangés cette semaine, mais pense que "la prochaine décision de la Fed sera une baisse des taux, probablement début 2027".



Le thème de l'IA revient au centre des préoccupations



Autre échéance incitant les investisseurs à la prudence, les GAFAM (Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft) doivent tous dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine, alors que l'IA demeure un sujet majeur pour les marchés.



Le thème de l'IA semble d'ailleurs peser sur le moral alors que plus tôt ce matin, le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI avait récemment manqué ses propres objectifs en matière d'utilisateurs nouveaux et de revenus.



"Dans l'ensemble, nous pensons qu'OpenAI suit une demande très élevée tant sur le plan grand public qu'auprès des entreprises, et nous sommes fortement en désaccord avec l'idée que la croissance s'affaiblisse", tempère Wedbush.



"Nous serions acheteurs d'actions technologiques pilotées par l'IA ce matin, et en particulier d'Oracle, de façon à profiter d'une réaction excessive que l'on peut attendre à cet article du WSJ", poursuit le broker.



Coca-Cola dépasse les attentes, mais UPS déçoit



En attendant, plusieurs poids lourds de la cote américaine ont publié ce matin, dont Coca-Cola qui a dévoilé un BPA comparable supérieur aux attentes au titre du 1er trimestre 2026, lui permettant de rehausser légèrement sa fourchette cible annuelle.



Cette amélioration reflète la croissance organique du chiffre d'affaires et la baisse des charges d'exploitation, partiellement contrebalancées par la hausse des coûts des intrants et l'augmentation des investissements marketing.



UPS (United Parcel Service) a vu son BPA non GAAP reculer fortement au titre des trois premiers mois de 2026, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait et des revenus en berne malgré une croissance du segment international.



Enfin, GM a abaissé certains objectifs annuels et relevé celui d'EBIT ajusté, à l'occasion d'une publication trimestrielle marquée par des résultats largement supérieurs aux attentes, selon Jefferies qui reste néanmoins à "conserver" sur le titre.