Repli en vue à Wall Street, trêve fragile au Moyen-Orient

Les Bourses américaines devraient repartir en légère baisse à l'ouverture de l'avant dernière séance de la semaine, après l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu de deux semaines La trêve a été très vite remise en cause après que le porte-parole du Parlement iranien a accusé Washington d'avoir violé plusieurs de ses conditions. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,15% et 0,03%.

Après l'annonce de ce cessez-le-feu, le président américain a déclaré sur le réseau Truth Social que "l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un réel accord avec Téhéran".



Par ailleurs, en déplacement en Hongrie, JD Vance a accentué la pression sur l'Iran. Le vice-président américain, qui doit conduire samedi la délégation américaine au Pakistan pour des discussions avec l'Iran, a déclaré que "si Téhéran veut que cette négociation capote à cause d'un conflit dans lequel ils se font étriller au Liban, qui n'a rien à voir avec eux, et dont les Etats-Unis n'ont jamais dit qu'il faisait partie du cessez-le-feu, c'est leur choix. Nous pensons que ce serait idiot, mais c'est leur choix", a-t-il dit.



Un cessez-le-feu au Liban constitue l'une des "conditions essentielles" de la trêve avec les Etats-Unis énoncées dans son plan en dix points, a révélé le président iranien Massoud Pezeshkian, selon l'agence Isna.



La trêve fragilisée par les frappes israéliennes au Liban



Concernant les affrontements, les frappes israéliennes mercredi sur le Liban ont fait 182 morts et 890 blessés. Le Premier ministre Nawaf Salam a décrété une journée de deuil national jeudi et veut selon son bureau "mobiliser toutes les ressources politiques et diplomatiques du Liban pour arrêter la machine à tuer israélienne".



Ces frappes israéliennes menacent ce cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré le porte-parole d'Antonio Guterres dans un communiqué. "La poursuite de l'activité militaire au Liban fait peser un grave danger sur le cessez-le-feu et les efforts menés en faveur d'une paix durable et générale dans la région". Il réitère ses appels à une fin immédiate des hostilités.



Israël frappera le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah "partout où il le faudra", a déclaré de son côté le Premier ministre Benjamin Netanyahu, au lendemain de ces frappes.



Le Royaume-Uni souhaite fortement que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran soit étendu au Liban, a déclaré la ministre des Affaires étrangères britannique Yvette Cooper.



Dans ce contexte de tensions géopolitiques, la Fed reste prudente. Elle envisage toujours un assouplissement monétaire, tout en surveillant les risques inflationnistes.



Les responsables de la Réserve fédérale continuent d'anticiper une baisse des taux d'intérêt, malgré un contexte marqué par la hausse des prix de l'énergie et les tensions commerciales. Selon les minutes de la réunion de mars, une majorité estime qu'un assouplissement pourrait devenir nécessaire si ces facteurs venaient à peser sur la consommation et l'emploi. Le scénario central reste celui d'une seule baisse en 2026, tandis que le taux directeur a été maintenu entre 3,5% et 3,75% par un vote de 11 voix contre 1.



Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole repartent à la hausse. Le Brent gagne 1,69% à 98,33 dollars. Le WTI avance de 1,81% à 98,86 USD.



"Nous anticipons une détente des prix du pétrole par rapport aux niveaux actuels sous tension, à condition que le cessez-le-feu tienne et que les flux via le détroit d'Ormuz reprennent. Toutefois, un retour aux niveaux d'avant-crise paraît peu probable", a commenté Ray Sharma-Ong, deputy global head of multi-asset bespoke solutions (directeur adjoint monde des solutions multi-actifs personnalisées) chez Aberdeen Investments, suite à ce cessez-le-feu de 15 jours.



Du côté des valeurs, Meta a présenté Muse Spark, un nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par Meta Superintelligence Labs. Ce lancement intervient après les résultats mitigés de Llama 4 et s'inscrit dans une volonté de revenir au premier plan face à des concurrents comme OpenAI, Google et Anthropic.



En outre, Eli Lilly annonce que Foundayo est désormais disponible pour les adultes obèses ou en surpoids présentant des problèmes médicaux liés au poids, suite à l'approbation de la FDA des États-Unis le 1er avril dernier.



Raytheon, filiale de RTX, annonce la signature d'un contrat de 627 MUSD avec les Pays-Bas pour la fourniture d'équipements de défense aérienne et antimissile Patriot.



Au chapitre des statistiques, au quatrième trimestre 2025, le produit intérieur brut des Etats-Unis a progressé de 0,5% selon des données définitives, alors que les analystes espéraient une croissance un peu plus robuste à 0,7%. Sur les trois mois précédents, le PIB avait affiché une hausse impressionnante de 4,4%.



En février, l'indice des prix PCE en rythme mensuel s'élève à 0,4% comme attendu et après 0,4% en janvier. En rythme annuel, sur ce même mois, il ressort à 2,8% comme le consensus et en janvier.



Demain, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars aux Etats-Unis sera dévoilé demain après-midi à 14h30.