A l'instar de ses pairs, la société italienne de conseil en technologies de l'information subit les foudres du marché depuis que le rouleau compresseur de l'intelligence artificielle s'est invité sur le devant de la scène.

Reply, qui publiait vendredi ses résultats du premier trimestre, continue pourtant de survoler la conjoncture : son chiffre d'affaires et son profit d'exploitation augmentent tous deux de plus de 6% par rapport à l'an dernier à la même époque, avec une dynamique positive partout sauf en Allemagne et dans le secteur de la logistique.

Le groupe a connu une décennie de croissance hors normes, en triplant son chiffre d'affaires et quadruplant son profit d'exploitation. Il affiche aussi une des profitabilités parmi les plus élevées de son secteur, presque à jeu égal avec Accenture, notamment parce qu'il excelle depuis longtemps dans la sous-traitance de ses prestations vers des pays à bas coûts, l'Inde en particulier.

Reply reste parfaitement capitalisé, sans dette nette et avec 775 millions d'euros de trésorerie excédentaire, tandis que sa dynamique en matière de cash flows demeure très saine. En agrégat, le groupe a généré un profit cash - ou cash flow libre - total de 1,7 milliard d'euros entre 2016 et 2025, dont 650 millions ont été investis en acquisitions, et 240 millions ont été distribués en dividendes.

En rapport avec la croissance des profits observée sur le cycle, la création de valeur obtenue au fil de cette stratégie de croissance externe fut proprement stupéfiante et, à la connaissance de Zonebourse, sans commune mesure dans le secteur du conseil en technologies de l'information. L'arrivée de l'intelligence artificielle, si elle ne vient pas menacer le gagne-pain de Reply - ce sur quoi chacun aura sa propre idée - pourrait représenter un accélérateur supplémentaire.

Le groupe contrôlé par son discret et réputé fin stratège fondateur Mario Rizzante - qui possède toujours plus d'un tiers du capital - est présentement valorisé sur ses plus bas à dix ans.