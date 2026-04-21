Prudents hier soir, avec une stabilité pour le Dow Jones et de légers replis respectivement à -0,24 et -0,26% pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite, les indices américains sont en hausse limitée peu après l'ouverture.

Après quelques minutes de cotation, les indices new-yorkais sont dans le vert. Le Dow Jones grimpe de 0,41%, alors que le Nasdaq 100 et le S&P 500 ne grappillent que quelques points.

Les investisseurs sont toujours dans l'attente de savoir si les négociations entre Washington et Téhéran vont reprendre alors que le cessez-le-feu entre les deux parties doit prendre fin mercredi soir (heure de la côte est américaine).



Selon la télévision d'Etat iranienne "jusqu'ici, aucune délégation iranienne n'est partie pour Islamabad, au Pakistan, qu'il s'agisse d'une délégation principale ou secondaire".



En ce qui concerne Israël et le Liban, les deux pays ont prévu d'entamer des négociations directes.



Mais faute d'avancées pour le moment, les investisseurs et les marchés préfèrent rester prudents.



Du côté des matières premières, les prix du baril de pétrole sont en hausse. A New York, le WTI progresse de 1,61%, à 87,55 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 1,48%, à 95,35 dollars.



Sur le marché des devises, le dollar reprend du terrain face à la monnaie unique (+0,18%) et s'échange contre 0,8502 euro.



En ce qui concerne la macro et la micro-économie...



Les intervenants ont déjà pris connaissance des données hebdomadaires de l'emploi calculées par ADP. Selon le cabinet, 54 750 emplois ont été créés la semaine dernière, plus que les 39 300 enregistrés sept jours plus tôt.



Les ventes au détail américaines, un indicateur de premier plan sur les dépenses de consommation outre-Atlantique, pilier de la croissance, ont fait mieux que prévu en mars. Elles ont progressé de 1,7%, contre des attentes à +1,4% et après +0,7% (chiffre révisé à la hausse +0,6%) en février.



Hors automobiles, ces ventes au détail ont connu une progression de 1,9% le mois dernier, loin de la hausse de 1,4% qui était espérée. Là aussi, les données du mois de février ont été revues à la hausse de +0,5 à +0,7%.

Plus tard dans l'après-midi, à 16h, les investisseurs se focaliseront sur les promesses de ventes de logements de mars et sur les stocks des entreprises en février.



Du côté des sociétés, GE Aerospace a dévoilé un BPA ajusté en progression de 25% à 1,86 USD au titre des 3 premiers mois de 2026, dépassant d'environ 15% l'estimation moyenne des analystes, malgré une marge opérationnelle en repli de 2 points à 21,8%.



A l'occasion de sa publication trimestrielle, UnitedHealth Group a relevé sa prévision de BPA ajusté pour 2026, l'anticipant désormais à plus de 18,25 USD, alors qu'il l'attendait supérieure à 17,75 USD il y a trois mois.



Halliburton a dévoilé un BPA qui a plus que doublé (+129%) sur un an à 0,55 USD au titre de son 1er trimestre 2026, battant ainsi de 10% le consensus de marché, ainsi qu'un profit opérationnel de 679 MUSD, représentant une marge de 13%.



RTX a publié des résultats du premier trimestre 2026 en nette hausse, portés par la progression de ses trois divisions. Le groupe a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires ajusté et de BPA ajusté, tout en confirmant son objectif de free cash flow.



Enfin, 3M, le conglomérat industriel américain, a dévoilé mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a confirmé son objectif de résultat pour l'ensemble de l'exercice.