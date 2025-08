Porté par les opérations géantes aux Etats-Unis et l'essor de l'intelligence artificielle, le marché des M&A (fusions & acquisitions) retrouve des couleurs après deux années de repli. Le top 25 de l'année 2025 est largement dominé par les entreprises américaines.

Les fusions-acquisitions mondiales reprennent de la vigueur, après deux années de repli. Entre janvier et juillet, leur valeur a atteint 2 600 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an, selon le cabinet Dealogic. Ce rebond s'explique moins par le volume des opérations, en recul de 16%, que par le retour des megadeals, notamment aux Etats-Unis. Parmi les plus marquants : l'offre de 85 milliards de dollars d'Union Pacific sur Norfolk Southern, ou encore la levée de fonds de 40 milliards conduite par Softbank pour OpenAI.

Cette reprise redonne le sourire aux banques d'affaires

Après un début d'année encore plombé par les tensions géopolitiques et les incertitudes douanières, la tendance s'est inversée. Les conseils d'administration se montrent plus confiants et les signaux venus de Washington, notamment sur le front antitrust, sont jugés plus lisibles. Les grandes entreprises se réorganisent pour accélérer leur croissance, sur fond de transformation numérique.

L'intelligence artificielle redistribue les cartes sectorielles

Longtemps dominées par la santé, les fusions-acquisitions sont désormais tirées par l'informatique et l'électronique. L'IA stimule les investissements, notamment dans les data centers. Samsung a ainsi racheté le groupe allemand FlaktGroup pour 1,7 milliard de dollars. L'américain Palo Alto Networks a déboursé 25 milliards pour mettre la main sur l'israélien CyberArk, dans un contexte de cybersécurité sous tension.

Le mouvement est mondial, mais les États-Unis restent en tête

Ils concentrent plus de la moitié des M&A réalisés cette année. Le private equity, en retrait depuis 2022, revient lui aussi en force : Sycamore Partners veut retirer Walgreens de la cote pour 10 milliards de dollars, tandis que KKR devrait s'adjuger le britannique Spectris. L'Asie-Pacifique se distingue également, avec un volume d'opérations doublé par rapport à 2024, dépassant désormais la région EMEA.

Les plus grosses opérations de l'année (Zonebourse avec Bloomberg : les opérations ont été retenues quand elles impliquaient au moins une société cotée, qu'elles n'ont pas été annulées et qu'elles sont soit achevés, soit en cours) :