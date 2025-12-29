Repsol accélère sa transition avec 1500 stations de diesel 100% renouvelable
Le groupe énergétique espagnol franchit une étape majeure de son plan stratégique 2024-2027 en déployant massivement son carburant Nexa Diesel, confirmant la viabilité des combustibles liquides biosourcés pour la décarbonation du transport.
Repsol a annoncé avoir dépassé le cap des 1500 stations-service - dont 1429 en Espagne et 71 au Portugal - proposant son carburant Nexa Diesel d'origine 100% renouvelable.
Ce déploiement permet à l'entreprise de consolider le premier réseau européen de carburants durables, avec plus de 210 millions de litres vendus cette année. Ce biocarburant, produit à partir de matières premières organiques, permet de réduire l'empreinte carbone jusqu'à 90% par rapport au diesel conventionnel, assure la société.
"Atteindre 1500 stations-service fournissant le Nexa Diesel 100% renouvelable marque une étape clé de notre stratégie de décarbonation des transports", a commenté Valero Marín, Directeur Général de l'activité Clients.
Le groupe s'appuie sur son complexe industriel de Carthagène et prévoit l'ouverture d'une seconde unité de production à Puertollano en 2026 pour soutenir cette montée en puissance, ciblant un parc automobile européen encore composé à 97% de moteurs thermiques.
Le titre gagne actuellement 0,2% à Madrid et signe une progression de plus de 35% depuis le début de l'année.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
