Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable dès 2029, aux navires des marques Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.
Selon Juan Abascal, directeur général de la transformation industrielle chez Repsol, cet accord démontre que 'les carburants renouvelables sont prêts à jouer un rôle clé dans la réduction de l'empreinte carbone du maritime'.
Le méthanol proviendra du site Ecoplanta de Tarragone, capable de convertir 400 000 tonnes de déchets urbains en 240 000 tonnes de carburants et produits circulaires par an. Ce partenariat s'inscrit dans les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 des deux groupes.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
