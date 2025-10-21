Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable dès 2029, aux navires des marques Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.

Selon Juan Abascal, directeur général de la transformation industrielle chez Repsol, cet accord démontre que 'les carburants renouvelables sont prêts à jouer un rôle clé dans la réduction de l'empreinte carbone du maritime'.

Le méthanol proviendra du site Ecoplanta de Tarragone, capable de convertir 400 000 tonnes de déchets urbains en 240 000 tonnes de carburants et produits circulaires par an. Ce partenariat s'inscrit dans les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 des deux groupes.