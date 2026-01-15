Repsol a fait état hier soir d'une production nettement inférieure aux attentes à l'occasion de son point d'activité pour le 4ème trimestre, une déception qui était sévèrement sanctionnée en Bourse puisque le titre du groupe pétrolier décrochait de plus de 6% jeudi matin dans les premiers échanges à Madrid.
Sur les trois derniers mois de l'année, la production totale de la compagnie espagnole a baissé de 2% pour s'établir à 544 000 barils d'équivalent pétrole par jour, alors que les analystes anticipaient autour de 562 000 barils.
"L'écart est principalement dû à la performance du segment amont, qui a pâti d'une production plus faible que prévu à Trinidad et Tobago et du projet texan d'Eagle Ford", expliquent les analystes de Jefferies.
"L'aval, lui, affiche des performances globalement en ligne, qu'il s'agisse des activités industrielles ou bien du détail", souligne le broker américain.
De fait, la marge de raffinage de l'entreprise, une mesure clé de sa rentabilité, a bondi de 132%, à 11,1 dollars par baril au 4ème trimestre, contre 4,8 dollars un an plus tôt, un chiffre supérieur aux attentes du marché qui visait en moyenne 10 dollars le baril.
Au vu de la production décevante affichée au 4ème trimestre, bon nombre d'analystes déclarent cependant s'attendre à une révision à la baisse des estimations du consensus, d'une ampleur qui devrait être comprise selon eux entre 5% et 10%.
Après la solide performance boursière du titre l'an dernier (+ 36% en 2025), RBC a d'ailleurs décidé ce matin de dégrader son opinion sur la valeur, ramenée à "sous-performance" en raison d'un profil risque/rendement jugé désormais plus défavorable que celui de ses pairs.
Suite à ce point d'activité, l'action chutait de 6,8% jeudi matin à la Bourse de Madrid.
Repsol publiera ses résultats détaillés de 4ème trimestre le 19 février prochain.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
