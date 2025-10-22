Repsol annonce un accord stratégique avec Dorna Sports, organisateur du championnat du monde MotoGP, pour devenir le fournisseur officiel et exclusif de lubrifiants des catégories Moto2 et Moto3 entre 2026 et 2030. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale de la division Lubrifiants du groupe.
Les produits Repsol, testés dans son centre de recherche technologique de pointe à Madrid, seront développés et éprouvés dans les conditions extrêmes de la compétition. Clara Velasco, directrice de Repsol Lubricants, estime que ce partenariat 'représente une étape majeure dans notre stratégie de croissance mondiale'.
Présent sur les circuits depuis plus de 50 ans, Repsol renforce ainsi son engagement dans le sport mécanique et lancera une nouvelle gamme de lubrifiants de compétition destinée à tous types de motos.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.