Repsol annonce un accord stratégique avec Dorna Sports, organisateur du championnat du monde MotoGP, pour devenir le fournisseur officiel et exclusif de lubrifiants des catégories Moto2 et Moto3 entre 2026 et 2030. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale de la division Lubrifiants du groupe.

Les produits Repsol, testés dans son centre de recherche technologique de pointe à Madrid, seront développés et éprouvés dans les conditions extrêmes de la compétition. Clara Velasco, directrice de Repsol Lubricants, estime que ce partenariat 'représente une étape majeure dans notre stratégie de croissance mondiale'.

Présent sur les circuits depuis plus de 50 ans, Repsol renforce ainsi son engagement dans le sport mécanique et lancera une nouvelle gamme de lubrifiants de compétition destinée à tous types de motos.