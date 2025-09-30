Repsol investit plus de 300 MEUR dans un électrolyseur à Carthagène (Espagne)
Publié le 30/09/2025 à 15:44
L'investissement dépasse 300 MEUR et le projet a été reconnu d'intérêt stratégique européen (IPCEI), bénéficiant d'une aide publique de 155 MEUR.
L'installation produira jusqu'à 15 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an et évitera l'émission de 167 000 tonnes de CO2. Elle générera environ 900 emplois directs, indirects et induits.
La mise en service est prévue en 2029, marquant une étape majeure pour la Vallée de l'Hydrogène de Murcie et renforçant le rôle de Repsol comme principal acteur de l'hydrogène en Espagne et en Europe.