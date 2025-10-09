Repsol annonce avoir produit pour la première fois à échelle industrielle une essence 100% renouvelable dans son complexe de Tarragone, en Espagne.
Ce carburant, baptisé Nexa 95, réduit les émissions nettes de CO2 de plus de 70% par rapport à l'essence conventionnelle et peut être utilisé dans tout véhicule essence sans modification. Déjà disponible dans 20 stations-service à Madrid et en Catalogne, il sera proposé dans 30 sites d'ici fin 2025.
Cette innovation, fruit de plus de 20 ans de recherche avec Honeywell, s'inscrit dans la stratégie de Repsol visant à décarboner la mobilité aux côtés du diesel renouvelable et des carburants durables pour l'aviation.
Le groupe appelle à reconnaître le rôle des carburants 100% renouvelables dans les objectifs climatiques européens et à instaurer un cadre fiscal favorable pour soutenir ces investissements.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
