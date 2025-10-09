Repsol annonce avoir produit pour la première fois à échelle industrielle une essence 100% renouvelable dans son complexe de Tarragone, en Espagne.

Ce carburant, baptisé Nexa 95, réduit les émissions nettes de CO2 de plus de 70% par rapport à l'essence conventionnelle et peut être utilisé dans tout véhicule essence sans modification. Déjà disponible dans 20 stations-service à Madrid et en Catalogne, il sera proposé dans 30 sites d'ici fin 2025.

Cette innovation, fruit de plus de 20 ans de recherche avec Honeywell, s'inscrit dans la stratégie de Repsol visant à décarboner la mobilité aux côtés du diesel renouvelable et des carburants durables pour l'aviation.

Le groupe appelle à reconnaître le rôle des carburants 100% renouvelables dans les objectifs climatiques européens et à instaurer un cadre fiscal favorable pour soutenir ces investissements.