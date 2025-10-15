Repsol annonce le lancement d'une plateforme innovante de création d'agents intelligents, développée avec Accenture, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de digitalisation.
Ce projet pilote permet aux équipes de concevoir des systèmes multi-agents capables de s'auto-organiser et d'exécuter des tâches collaboratives, améliorant ainsi les flux de travail et la productivité.
Selon Susana Meseguer, directrice générale Digitalisation et Services, cette initiative illustre l'ambition de Repsol d'être à la pointe des technologies disruptives dans l'énergie.
Pionnier dans l'usage de l'IA générative, le groupe compte déjà plus de 60 cas d'usage en production et plus de 5000 collaborateurs formés, consolidant ainsi son rôle de référence mondiale dans l'intégration de l'IA au service de la transition énergétique.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
