Repsol annonce le lancement d'une plateforme innovante de création d'agents intelligents, développée avec Accenture, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de digitalisation.

Ce projet pilote permet aux équipes de concevoir des systèmes multi-agents capables de s'auto-organiser et d'exécuter des tâches collaboratives, améliorant ainsi les flux de travail et la productivité.

Selon Susana Meseguer, directrice générale Digitalisation et Services, cette initiative illustre l'ambition de Repsol d'être à la pointe des technologies disruptives dans l'énergie.

Pionnier dans l'usage de l'IA générative, le groupe compte déjà plus de 60 cas d'usage en production et plus de 5000 collaborateurs formés, consolidant ainsi son rôle de référence mondiale dans l'intégration de l'IA au service de la transition énergétique.