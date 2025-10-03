Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Repsol avec un objectif de cours rehaussé de 13,5 à 17,5 euros, dans le sillage d'estimations de BPA relevées de 7%/20% en 2025/26 pour prendre en compte l'amélioration des marges.

L'analyste rapporte que le groupe énergétique espagnol a fait part de marges de raffinage dépassant largement à la fois la moyenne historique et sa guidance, hausse qui 'pourrait persister sur le reste de l'année et en 2026 vu le déficit de diesel sur le marché'.

Le bureau d'études reste positif sur le dossier, 'malgré l'excellent rallye boursier (+30% depuis le début de l'année) vu que le titre continue d'offrir une valorisation très attractive avec un P/CF de 3 fois contre 4,2 fois pour le secteur et un total return de 11% contre 9%'.